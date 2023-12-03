從「鏈博會」看中國如何對抗「逆全球化」

11月28日，中國國際供應鏈促進博覽會（下稱「鏈博會」）在北京新國展開幕。國務院總理李強當日在出席首屆鏈博會開幕式暨全球供應鏈創新發展論壇時表示，中國國際供應鏈促進博覽會是全球第一個以供應鏈為主題的國家級展會。面對當前世界經濟復甦艱難的大背景，鞏固和加強全球產業鏈供應鏈合作，是各方的利益所繫和迫切期盼。中國舉辦鏈博會，就是為了順應時代呼喚，創造一個促進各方加強溝通、深化合作、共謀發展的國際化平台。

李強就深化產業鏈供應鏈國際合作提出四點倡議：一是共同構築安全穩定的產業鏈供應鏈。加強重點產業鏈在全球範圍內的資源協調，不隨意干涉市場行為。中國將持續為世界提供優質的中國製造、穩定的中國供給。

二是共同構築暢通高效的產業鏈供應鏈。進一步加強全球互聯互通，讓要素更加便捷循環、有效配置。中國將繼續推進高質量共建「一帶一路」合作，加強在智能製造、數字經濟等領域創新合作。

三是共同構築開放包容的產業鏈供應鏈。旗幟鮮明反對保護主義和各種形式的「脱鈎斷鏈」，同時努力促進產業鏈供應鏈綠色低碳轉型。中國將更深層次融入全球產業鏈供應鏈體系，積極參與綠色發展領域國際合作。

在鏈博會上，寧德時代展示其遍布全球的生產地點所在。（Reuters）

四是共同構築互利共贏的產業鏈供應鏈。推動構建各國廣泛參與、優勢互補、共享紅利的全球產業鏈供應鏈體系。中國將積極推進同各國的產業、產能合作，帶動發展中國家更深度參與全球價值鏈。

安邦智庫（ANBOUND）的研究人員要指出的是，中國在地處華南的廣東，已經有了歷史悠久的面向出口貿易的廣交會。近年來，在地處華東的上海市又舉辦了以促進進口為主的上海進博會，迄今已舉辦了六屆。在此基礎上，今年又在北京首次舉辦了以加強全球產業鏈供應鏈合作為目標的「鏈博會」，顯示了中國維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通的願望。

為什麼中國要在經濟面臨壓力的時候舉辦此次「鏈博會」？在我們看來，核心原因其實不復雜——中國想盡力維繫住正在碎裂的全球化，從而穩定住中國經濟增長、產業發展、海外市場和國內就業。有效而完善的供應鏈體系，正是全球化時代的典型產物，維護產業鏈、供應鏈，就是在維護全球化。

11月28日，總理李強在鏈博會上發表演說。（Reuters）

正如我們過去所分析，中國經濟與世界的關係，與身陷俄烏戰爭的俄羅斯完全不同。極端來看，如果俄羅斯被西方全部封鎖，它有能源、有礦產、有農產品、有武器，守着這幾樣東西，俄羅斯可以關閉大門過一種低水平的自給自足生活。但是，中國則不能過關門閉戶的日子。中國缺油、缺氣、缺礦，近幾十年能夠發展起來，很大程度上靠的是做「世界工廠」——依靠廉價的要素成本，兩頭在外，大進大出，為世界市場生產各種各樣的商品。簡單來說，中國經濟不能離開世界市場，無法承受與世界經濟體系的「脱鈎」！

不幸的是，近年來，傳統的全球化開始萎縮，自由貿易和自由投資受到阻礙，代之以逆全球化和地緣政治博弈。全球化邏輯讓位於地緣政治邏輯，建立在分工基礎上的全球生產，開始演化為接近市場佈局的「密接生產」——近岸生產或在岸生產。對於身為「世界工廠」的中國來說，在逆全球化浪潮中首當其衝。作為全球化進程最大的受益者之一，中國無疑不喜歡逆全球化浪潮，不喜歡被脱鈎斷鏈。從廣交會到進博會，從「一帶一路」到鏈博會，都顯示了中國希望延續全球化的努力。

不過，在當前形勢下，中國要以一己之力頂住否定全球化的「逆流」，難度極大，能否成功或有成效，存在極大的不確定性。最主要的原因是，逆全球化疊加地緣政治博弈，已經成為當今世界的主流。在新的背景下，過去一體化的全球市場空間，已經在很大程度上破碎化了。尤其是經過了三年新冠疫情全球大流行，中國長期採取的極為嚴格的疫情防控措施，客觀上使中國與世界市場被隔離起來，中國市場離全球市場越來越遠。安邦的研究人員曾經警告，要警惕一種新的跡象，在新的全球化演化和形成的過程中，沒有中國的位置。

鏈博會：在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會 (CISCE)上，蘋果公司亦有參與。（Reuters）

因此，中國堅持辦進博會，現在又推出鏈博會，就是在努力維繫中國對全球化的參與，避免全球化體系完全瓦解。在一定程度上，中國在努力利用國內的大市場來「對沖」逆全球化的影響。

中國如何才能更好地維護殘存的全球化體系？從外部看，中國無法直接影響世界市場的變化，只能通過多種外交手段、投資與貿易往來，通過雙邊或多邊方式，維持中國與其他國家或區域市場的參與度。從內部來看，中國需要堅持改革開放，甚至要比過去更加開放。正如我們此前所分析，面對美國聯同西方盟友對中國的變相封鎖，中國的根本策略不是針鋒相對，而是以更大的開放來應對脱鈎斷鏈。正如習近平主席不久前在三藩市講話中所說，無論國際形勢如何變化，中國打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會變，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會變。中國將不斷完善外商投資權益保護機制，進一步縮減外商投資准入負面清單，全面保障外商投資企業國民待遇，持續加強知識產權保護。

最終分析結論：

中國舉辦全球第一個以供應鏈為主題的國家級展會，是中國勉力維繫全球化的努力。要對沖逆全球化的浪潮，中國必須努力保持並擴大對外開放。

本文原載於安邦智庫2023年11月29日的每日經濟欄目

