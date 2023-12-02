五次與基辛格見面的感悟：美國最後一位戰略外交家｜專家有話說

2023年11月29日，百歲老人、美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）在康涅狄格州的家中去世。這些年，關於基辛格去世的新聞已流傳過多次，大家對他逝世都有心理準備、甚至免疫力。但當聽到該消息是真的時，仍不免傷感。



作者：中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文



英國著名歷史學家尼爾·弗格森（Niall Ferguson）2018年在筆者所在機構講學時曾透露，用了多年時間、數次長時段採訪基辛格後，寫了一本100萬多字專著《基辛格：理想主義者》。他認為，越戰後美國處於相對弱勢的地位，正是在基辛格對國際局勢的準確把握下，中美接觸和關係正常化，奠定了兩國關係的根基、改變世界歷史的軌跡，這是基辛格一生最主要的成就。

出生於改革開放之後的人，可能對基辛格的世界歷史貢獻沒有像老一代那麼感同身受。我只能從自己與基辛格親歷的五次交往中聊一聊切身感受。

2009年，還是記者的我受邀參加了一場中美關係二軌對話。基辛格也在受邀之列，當時他已經85歲了，現在看來仍是年輕的。印象中，他口音很清晰，語速較快。茶歇時，我竊竊地走上前自我介紹，問能否與他合影。他欣然應諾，還順便問我是哪個機構的？如何看這次會議？讓人頓時感受到這位長者的平易近人。

2009年，筆者在一次中美二軌對話中與基辛格的合影。

當時，很多人都羡慕我能與基辛格合影，有朋友甚至說，這可能是他最後一次來中國，能有這次合影非常難得。沒想到，後來基辛格來中國的次數似乎更加頻繁。他在國際外交場與中美交往平台上的「不老常青樹」地位，已無人能超越。

2016年10月，他受邀來北京參加「京城國際論壇」。當天晚上，他專門提出要宴請幾位新生代學者晚餐，於是，已轉戰智庫圈的我有了第二次與他見面的機會。

當時，我在《美國的焦慮》一書中放入那張2009年與他的合影，並向他展示。他爽快地說，「你的新書有咱們的兩張合照，你簽名送我吧！」

在飯桌上，我很直率地告訴他，中國年輕一代對美國的看法恐怕與前一代不一樣，或許沒有那麼崇拜美國。記得當時他邊喝湯、邊回應道，即使那樣，也不能改變中美兩國長期處於全球最重要大國關係的事實。當時我的感覺是，這位長者已在思考着更長遠的中美關係的未來了。

有了那次交往後，我與他的助手建立了聯繫。2016年，在紐約彭博社舉辦的論壇上，再次遇到坐在鄰座的基辛格。我主動過去問候，那時他已93歲，竟很紳士地站起來，邊握手邊說「我記得你」，仍是滿滿的平易近人感。這很難讓人對其不發自內心地佩服，也折射了這位堪稱偉大的美國外交家穿透人心的人格魅力。

2016年在北京與基辛格晚餐，他說：「你的新書有咱們的兩張合照，你簽名送我吧！」

2017年9月26日，由中國人民大學和美國哥倫比亞大學主辦、中國人民大學重陽金融研究院和美國亞洲協會政策研究院承辦的「中美大學校長和智庫論壇」，在美國紐約市哥倫比亞大學舉行。時任中國國務院副總理劉延東要做主旨演講，於是我給其助手發了郵件，很快基辛格就允諾會來現場做主題發言。他的主題發言至今仍令人回味。

基辛格回憶了1971年、他48歲第一次訪華時與周恩來總理的對話，他說，彼時的中國對他來說是個謎。伴隨着後半生他近百次往返大西洋兩岸，時至今日，中國的成就遠遠超乎他的想像，而中國對於他來說卻不再是個謎。

中國國內的發展發生了深刻變革，其中有三大節點，毛澤東主席為中國帶來了大團結，總設計師鄧小平帶來了改革開放，習近平主席提出了一個「中國夢」。他進一步指出，近年來中國提出的「一帶一路」倡議將中國與中亞、歐洲相連接，其意義深遠。從太平洋到大西洋，亞太文明將深入聯結。這也是他為什麼堅持認為美國應當加入亞洲基礎設施投資銀行。當然，對此美國國內有不同的聲音。

那次會上，他提出了中美關係的一個「天問」：中美互動會給世界帶來哪些深刻影響？中美之間爆發衝突對全世界而言將是災難，合作是唯一選擇，無論如何世界潮流都會向前發展，我們別無選擇。後來，他的這個立場在多數中美關鍵場合又重複了多次。

2018年8月底，在中美貿易摩擦不斷升級的大背景下，我所在的機構受委託協調中美之間多家知名智庫共同在紐約、華盛頓主辦了數場中美智庫貿易對話會，美國多位元前副國務卿、前國防部長、前美國貿易談判代表在內的十多位「部級」領導與數十位著名智庫學者出席對話會，成為中美貿易戰以來兩國高端智庫首次舉行的大規模貿易專題對話。

影響最深刻的是，我陪同傅瑩、朱光耀、何亞非等多位資深前輩到基辛格在紐約的辦公室拜訪，他的辦公室窗臺上放滿了許多自己與中國領導人的合影。那次，他坐在中間，我們側坐兩旁，屋內氣氛非常好，但屋外中美博弈已非常激烈了。

2016年在紐約再次見到基辛格，他說：「我記得你！」

我直言不諱地向基辛格核實，國際互聯網上有許多關於您慫恿俄羅斯與美聯手對抗中國的建言，是真的嗎？他沒有生氣，而是笑著回應，請一定要代我告訴所有人，假借我說話的謠言很多，請一定要多看我的書。看上去，他對那些謠言是淡然的。

此後，新冠疫情期間，我所在智庫又舉辦過兩次中美智庫對話活動，基辛格都同意線上上視頻發言。看得出來，他對中方的訴求多是有求必應。正如很多學者所認為的，中美關係的穩定，恐怕是基辛格一生的最大財富。

在網路上，對基辛格有不少微詞，見仁見智，但僅從個人層面看，至少兩點是後人難以逾越的。一是他在世界政壇影響力的「超長待機」，讓世人見證「長期主義」理念不僅適用於生活、投資、經濟，也能在政治場上適用。

二是他的個人魅力。從世界歷史角度看，每個人都是渺小的，基辛格也不除外。但用100年時間去展現自己在世界兩個最重要國家以及兩國社會的影響，恐怕後人難以超越。從中美關係史的角度看，基辛格肯定是不可或缺的人物，甚至可以被稱為美國最後一個戰略外交家。

11月29日當天，巴菲特半個世紀的搭檔芒格去世。另一位百歲老人、美國前總統卡特據說也在彌留之際。一位在中國社會享有極高禮遇與美譽度的美國百歲老人的離逝，似乎預示着中美關係進入到更陌生、更激烈的深水區。真心希望兩個大國的未來能夠記住這些百歲老人的囑咐：衝突則是災難，合作即是萬幸。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

