啟德澐璟首推價單120伙海景戶　折實均價2.59萬　兩房最平1235萬

由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，今日（22日）上載項目首張價單，涉120個單位，折實平均呎價約2.59萬元。



發展商表示，澐璟銷情理想，開售以來一直接獲不少有關兩房海景單位的查詢，發展商今日上載價單1號，推出120伙兩房及兩房連儲物房單位，分布於第3A、3B及5座。當中21伙為兩房單位，99伙為兩房連儲物房開則，樓層介乎10至33樓，全數享維港海景。

月內公佈銷售安排

發展商共提供兩種付款計劃，包括「建築期付款計劃」及「180天現金付款計劃」，買家最高可享10%的折扣優惠。當中，折後最低售價單位為第3B座10樓B室，為兩房(配開放式廚房)間隔，實用面積526平方呎，折後售價為1,235.22萬元，呎價為23,483元。至於相關的銷售安排有機會於月內上載。

啟德跑道區澐璟。

另外，項目今日亦再添2宗成交，均為5座A室，實用面積902平方呎，三房一套連儲物房間隔，可享開揚維港海景，包括5座18樓A室，以2,678.94萬元成交，呎價29,700元，另一成交單位為5座11樓A室，成交價為2,588.74萬元，呎價28,700元。

澐璟3月至今錄43宗成交，總成交金額逾17.1億元。項目開售至今累售146伙，套現逾69.3億元。