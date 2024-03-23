中學生「趁墟做老闆」一連三日展銷　吳天海：培養才能育創業種子

一年一度「學校起動」計劃之「趁墟做老闆」展銷會將於2024年3月22日在鑽石山荷里活廣場舉行啟動禮，並由政務司副司長卓永興及「學校起動」計劃基金會委員會主席吳天海擔任主禮嘉賓，六十間參與中學的師生、夥伴企業及機構代表均會到場支持，為學生打氣。



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吳天海：培養才能埋下創業種子

「學校起動」計劃基金會委員會主席吳天海表示，「趁墟做老闆」為學生提供營運一門生意的機會，埋下創業的種子，並培養他們的多元智能和才能，正好配合政府鼓勵年輕人創業及推動他們全人發展的青年發展藍圖。同學在過去幾個月努力籌備，展銷會期間將面對真實的市場，不論銷售情況是否符合預期，都是非常珍貴的經驗。

第十屆「趁墟做老闆」、1,500名中學生實戰汲取創業經驗

「趁墟做老闆」今年已踏入第十屆，是專為中學生而設的室內展銷會，讓超過1,500名中學生從實戰中汲取創業經驗，學習多方技能，由起草計劃書、定價、營銷策略，均由參與學生一手包辦，初嘗做老闆滋味。活動2024年3月22日起一連三日在荷里活廣場舉行，現場共設有60個攤位、售賣逾250款產品。今年大會不限主題，鼓勵學生發揮創意，發揮無限可能。

↓「趁墟做老闆」一連三日展銷↓