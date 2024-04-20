康城12B期PARK SEASONS首賣168伙　代理指有大手客斥2千萬購5伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS今日（20日）開售168伙，當中入場費454.1萬元，屬一房間隔。項目截收4,000認購登記，以首輪發售168伙計，超購近23倍。



【11:36】B組買家陸續到場排隊登記，當中以年輕客為主。

【11:05】

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日出席準買家當中，上一期Seasons Place 向隅客佔五成。另買家以用家為主佔八成，其餘兩成為長線投資者，該行錄得一組客戶欲斥資2000萬元購入五伙。

他又指，本月至今一手錄1200宗成交，成交量雖未及上月，但本月豪宅比例成交上升，料本月一手總成交金額有機會創新高，全個月一手成交有3,000宗。

後市方面，陳永傑續指近日美國多次傳出減息步伐減慢，甚至或會加息。他表示港府撤辣相信已考慮到美國息口不變的因素，因此以撤辣來救市。加上撤辣後市場反應激烈，反映市場或已適應高息環境，發展商開價亦保持克制，吸引投資者出動，相信即使美國未減息，只要發展商保持吸引價開盤五六月成交可保持暢旺。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期，預計項目首日銷情理想，將可沽出大部分單位。該行有大手客擬以約1,200萬元購入一個一至兩房用作收租投資，料日後呎租40至50元，租金回報約3.5厘以上。

客源分布以九龍區客戶為主，佔約6成，而港島及新界客戶則佔約４成水平。項目亦受年輕客歡迎。他又指除用家外亦吸引大批投資客垂青，佔約3成。

【11:00】

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目截收4,000認購登記，以首輪發售168伙計超購近23倍。該批單位售價介乎450至700萬元，全數低於800萬元。

今輪PARK SEASON有4成準買家為向隅客，其餘6成為新買家。同時亦有20至30組大手買家出席。

至於12A期至今沽出570伙，約88%單位，套現逾36.4億元，當中平均呎價逾1.4萬元。

【10:45】現場所見，約有逾百名準買家及代理到場排隊登記，當中亦不乏年輕及家庭客。

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入場一房454.1萬元起

首輪發售的168伙戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔40伙、兩房連開放式廚房佔88伙、兩房連梗廚佔40伙。折實呎價由13,969元至15,530元，折實平均呎價14,632元。折實市值10.5億元。

當中，入場單位為第2A座11樓E單位，屬一房間隔，實用面積322平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價454.1萬元，折實呎價14,102元。另最低呎價單位為第2A座11樓C單位，屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積453平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價632.8萬元，折實呎價13,969元。