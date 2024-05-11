The YOHO Hub II首輪發售210伙　有大手客欲斥約2500萬購兩伙

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II今日（11日）首輪發售210伙，戶型涵蓋兩房至三房，折實入場價682.9萬元起。項目截收8,700票，以首輪發售210伙計，超購逾40倍。



首輪銷售分A、B兩組進行，其中買入至少一伙600平方呎以上單位，或兩至四伙單位可進入A組，而B組買家最多可買兩伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日出席的準買家當中有七成為香港人。﹙黃祐樺攝﹚

【11:42】項目已揀選17伙

據市場消息指，項目已揀選17伙，尚餘193伙待沽。

【11:00】有買家擬擲2500萬買兩伙三房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日出席的準買家當中有七成為香港人，當中主區元朗及屯門準買家佔一半。A組大手時段，有約10組客人打算買兩伙，最大手買家欲斥資約2500萬元購入兩伙三房單位。

另項目屬現樓、位處港鐵站上蓋及鄰近關口，且訂價有大折讓，加上整個元朗YOHO系列踏入收成期，商場、商業配套完善，可吸引用家及投資者，料今日首批210伙可沽清。

另外，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目是次開價相當吸引，當中不乏「90」及「00」後年輕買家，比約七成。料首日可沽清首批單位。客源分布方面，投資客佔約三成。若以地區域分，新界區客戶佔八成，港九佔兩成。

當中A組時段錄得約7至8組大手客有意購買兩伙單位或以上 ，當中有客擬斥約2,600萬元入市。他亦預期入伙後呎租約50元，租金回報4厘。

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【09:45】不乏年輕及家庭客排排隊

現場所見，約有逾百名準買家及代理於九龍站ICC排隊等候入場登記，當中亦不乏年輕及家庭客。

↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓J室示範單位↓↓

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↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓H室示範單位↓↓

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全盤提供939伙 最大一伙1035呎四房

The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。

項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1,035平方呎。