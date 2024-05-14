樓市撤辣│中原首季營業額反彈至11億　後勤獲派花紅0.4個月起

市場消息指出，本地大型地產代理中原公佈派發後勤第一季花紅，又指自樓市辣後該公司業績迅速回穩，2024年首季營業額錄得11.06億元，出現明顯反彈。



3月份營業額逾7億創開業46年新高

中原指出，2月底財政預算案宣布為樓市全面撤辣，物業市場重返正常軌道，樓市撤辣後首月，一手市場錄得逾4,000宗成交，創逾11年單月新高。中原香港住宅部3月份營業額高逾7億元，為集團開業46年以來的新高紀錄。

中原決定特別安排派發花紅予非營業部合資格員工。2024年首季，中原地產全線後勤可獲發花紅0.4個月，主任級或以上可獲0.6個月花紅，是去年首季的1.5及1.4倍。有關花紅將於5月17日發放予所有後勤員工。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

陳永傑料上半年二手樓價升5%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商於撤辣後加快推盤步伐，開價亦保持克制，令一手成交再次主導市場，隨著北水湧港，中央大力支持香港旅遊業，增加來港自由行城市等措施，令近日股樓齊升。陳永傑相信本港樓價將緊隨成交量增加而緩步向升，料今年上半年二手樓價可錄得5%的升幅。中原地產將繼續努力把握機遇，再創驕人成績，並與員工共享成果。