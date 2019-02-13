Fashion Walk策略性增美容商戶　將引入L'Oréal旗下兩大美容品牌

銅鑼灣區商場林立，各商場不同定位搶客，恒隆地產（0101）旗下銅鑼灣Fashion Walk就針對「扮靚」生意出招。Fashion Walk今日宣布，香港歐萊雅（L'Oréal Hong Kong）旗下兩大品牌SkinCeuticals以及KÉRASTASE將於今年內正式進駐，並引入新零售、美容及美髮體驗服務。

恒隆地產表示，兩大品牌將於Fashion Walk設SkinCeuticals全球首間綜合式護膚旗艦店及KÉRASTASE概念店，以及策略性繼續增加美容商戶的組合，助其成為美妝時尚聖地。

Fashion Walk租出率逾95%

恒隆地產董事─租務及物業管理蔡碧林指出，銅鑼灣一向為時尚愛好者的基地，區內面積較大的零售空間，一舖難求。過去數年Fashion Walk一直成為國際潮流品牌的寵兒，在2018年更強化美容品牌組合，Fashion Walk現時租出率逾95%。她表示2019年Fashion Walk將策略性繼續增加美容商戶的組合。

未來數月擬斥近千萬裝修

香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍則稱，公司一直物色具發展潛力的零售空間，旗下兩大品牌SkinCeuticals及KÉRASTASE落戶於Fashion Walk，開設SkinCeuticals全球首間綜合式護膚旗艦店及KÉRASTASE概念店，並首度設有體驗專區，將會令顧客帶來不一樣的體驗，未來數月亦斥資近千萬元進行裝修，定為顧客提供一個最佳的購物體驗。