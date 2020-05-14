恒地馬鞍山迎海周六起招標15伙　藝人湯洛雯：努力儲錢買多層

疫情持續緩和，發展商加緊推盤部署，恒地（0012）旗下馬鞍山迎海將於周六（16日）起招標15伙。恒基營業（一）部總經理林達民表示，是次推出的15伙單位全為海景戶，集中於第4期，實用面積約1,450方呎，過往成交呎價平均約1.7萬元，價格低水，屬「疫情價」。

他續表示，迎海開售至今已累售3,452伙，佔可售單位的98%，套現約330億元，至今僅63伙餘貨未沽，包括12伙頂層複式戶、17伙地下連花園複式戶，以及34伙標準單位。而項目2期18座頂層A室的海景複式戶剛錄得成交，實用面積2,741方呎，連814呎平台，成交價約5,317.5萬元，呎價19,400元。

同場出席活動的藝人「靚湯」湯洛雯，於2018年斥4,581.3萬元購入馬鞍山雲海別墅，她稱欣賞項目會所的緩跑徑，喜歡馬鞍山區的環境，考慮在該區再多買一層物業，並笑言要努力儲錢。

林達民（圖右）表示，恒地位於啟德項目，會在第四季推出。（林槳謙攝）

林達民：料第4季推啟德住宅項目

樓市方面，他稱疫情爆發至今，本地已接近零感染個案，與2003年沙士的情況吻合，雖然現時市場不確定性因素增加，但過去數月樓價硬淨，成交價屬克制，加上未來供應量增加，認為下半年樓市為「平穩中帶樂觀」，價格會隨成交量上漲。

問到啟德地早前流標，他回應指，流標只關乎商業地，認為要在目前市況下決定出價很尷尬，認為政府賣地時機並不適合，待疫情過後情況將有好轉。

林達民亦提及推盤部署，旗下啟德住宅項目料今年第4季推出；由16幢洋房組成的元朗唐人新村項目料於第2季末以現貨推售，而紅磡黃埔4街項目料明年推出。