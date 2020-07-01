上半年50大甲廈僅33宗買賣　按年急挫63%　皇九連續21個月捧蛋

今年上半年受到疫症大流行及本地政治因素影響，投資市場表現沉寂，寫字樓交投更連環破底。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，2020年上半年50大指標甲廈僅錄得33宗買賣，較去年同期的急挫63%。

不過，該行預計，隨著本地疫情緩和，加上環球資金大泛濫，大批中概股回歸港股上市，本港的金融市場地位可望維持，對商廈有利好作用，預計下半年甲廈成交量可望出現反彈。

成交面積按年挫逾六成

美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，今年上半年的指標甲廈平均每月僅得5.5宗買賣，即合共僅錄得33宗，不但較去年同期的90宗大幅減少，即使比去年下半年的43宗，也錄明顯跌幅，期內成交面積只有約14.6萬平方呎，按年大亦挫近64%。上半年僅得5月份因為因為有拆售項目帶動，而錄單月雙位數交投。

半年甲廈買賣以九龍區為主，期內共錄得23宗，主要是由九龍灣企業廣場拆售項目所帶動，但與去年同期相比，仍減少19宗或45%；至於港島區僅有7宗買賣，是近年新低。除了有拆售項目的企業廣場之外，上半年指標甲廈成交量最高是觀塘寧晉中心，期內錄得6宗買賣，較去年同期大幅增長，涉及面積近1.1萬平方呎。

2020年上半年50大指標甲廈僅錄得33宗買賣，按年急挫63%。（資料圖片／梁鵬威攝）

皇九連續21月零成交

上半年成交量低迷，本行研究部資料顯示，上半年共有32座大廈錄得零成交，較去年同期的20座大幅上升。今年上半年未錄成交的大廈，包括中環皇后大道中九號及金鐘遠東金融中心，其中皇九更是連續21個月未錄得買賣，屬核心區表現較淡靜的指標甲廈。此外，北角區更是連續23個月未錄得指標甲廈買賣個案。

下半年成交量料反彈

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然政治事件於年初減退，但上半年緊接疫症全球大爆發，各國紛紛封城及封關抗疫，令到正常商業活動受阻，而及至年中再有國安法擬立法，為市場增加不確定性，準買家紛紛觀望，成交量因而維持低迷。

他又指，本港疫症已見緩和，加上美國推行無限量化寬鬆，令市場游資泛濫，而大批中概股回港上市，也意味著香港將成「中國納斯達克」，金融中心地位更穩固，種種因素均有利商廈市場，若本港口岸稍後得以解封，甲廈交投將可望迎來大反彈。