筲箕灣都滙東推9伙招租　三房套房折實月租2.68萬元起

大型屋苑租金回落多時，老牌地產商裕泰興旗下筲箕灣住宅項目都滙東新近招租，並委託美聯物業獨家代理。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目首批推出9伙單位，分佈於高中低層，實用面積均為632方呎，折實後月租由2.68萬元起。

項目首批推出9伙招租，為一梯一伙設計，分別位於7、9、11、15、17、19、21、23及27樓，是次推出單位面積均為632呎，及三房連套房間隔，每月租金訂價由2.78萬元至3.1萬元，若租客於8月1日前簽署合約將可享有500元的每月租金折扣，8月15日前起租亦可享額外500元的每月租金折扣，即可享最高每月1,000元的折扣優惠，折實後月租約2.68萬元至3萬元。

美聯：料部分準買家轉買為租

布少明續指，項目自上周公布推出以來，已獲不少區內及區外客查詢，對租賃表現充滿信心，料承接力不俗，由於該項目提供區內較罕有的大單位，預期可獲上班族及家庭客追捧。雖然上半年租金走勢表現較樓價遜色，但在目前疫情及政經環境下，相信部分準買家會趨觀望而暫時轉買為租，帶動租務市場需求。

都滙東今日開放2個現樓示範單位，包括25樓及26樓連傢俬及裝修示範單位，實用面積632方呎，屬三房連套房間隔，客飯廳呈長方形設計，外連接露台，外望山景，空間寬敞闊落。

+ 3 + 2

裕泰興發展的筲箕灣現樓新盤都滙東，今日率先開放2個示範單位參觀，其中26樓單位，面積632方呎，屬3房套間隔。單位佈局工整分明，寬敞實用，為配合住戶對優質生活的追求，客飯廳呈長方形設計，全屋以淺色為主調，同時外連接露台，採光度十足，營造明亮、矜貴的感覺。