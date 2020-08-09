甲級商廈租、售價連跌13個月　租金較高峰期挫四分一

美聯工商舖資料研究部指，上月甲廈租售價連跌13個月，當中，售價按月再挫0.8%，租金亦由去年中的高位累積跌達24.8%，不少業主除減免租金外，更要推出多項優惠吸引租客。

該報告指出，全幢買賣而言，佐敦同昌商業大廈全幢落實以5.1億元易手，是今年首宗全幢商廈買賣個案；至於長沙灣青山道Peak Castle全幢商廈，估計快將以18億元成交。

甲廈呎價重返2016年水平

另外，分散業權甲廈方面，7月份繼續錄得多宗低價成交，包括上環信德中心西翼單位，以每呎約2萬餘元售出，拖累上環甲廈平均呎價按月跌2.8%，最新平均呎價24,038元，重返2016年12月的水平。

空置率增加，減租幅度亦擴大，寫字樓租金直線向下。除減租之外，業主更提供更多優惠以吸引租客，包括提供免費車位予新租客、增加免租期，以及可商議租期等措施，以吸引潛在客戶。

代理：料散業權商廈下半年租售價回升

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，雖然本港出現新一波疫情，但市場已經逐漸適應後疫症時代下的新格局，相信下半年散業權商廈的租售價將會先跌後升。成交量方面，由於減價盤增多，交投未見大幅下跌，他預計下半年商廈成交量將明顯較上半年回升。