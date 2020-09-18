中原CCL按周跌0.62%　惟新界兩區指數齊升兩周　上年6月後首現

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報176.76點，按周跌0.62%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，新界兩區指數齊升兩周，是2019年6月後首次出現。

兩周計，新界東CCL累升2.53%，新界西累升1.89%，新界兩區樓價率先尋底，兼走勢有持續向上的跡象。反映近期旺市，由新界開始，帶領整體樓價進入尋底兼止跌回升。

新界東CCL報191.51點，按周升1.15%。新界西報165.44點，按周升1.36%，升幅為8周最大。港島報180.34點，按周跌2.70%。港島樓價連跌2周共5.31%，加快進入尋底階段，料短期內將觸底反彈。九龍報176.01點，按周跌0.94%，上周急升後正常回軟。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.76點，按周跌0.54%。CCL(中小型單位)報177.32點，按周跌0.55%。CCL(大型單位)報173.83點，按周跌0.99%。

黃良昇：按周跌幅明顯收窄 樓價有尋底跡象

黃良昇續指，CCL三大整體指數同樣重返今年5月樓價確認見底回升時的水平，主要受7月疫情影響，樓價回軟，沒收過去四個月的升幅。但三大指數愈迫近5月時的低位，按周跌幅明顯收窄，樓價有尋底跡象。近三次齊跌計，CCL分別跌1.21%、0.72%及0.62%。CCL_Mass跌1.34%、0.93%及0.54%。CCL(中小型單位)跌1.14%、0.91%及0.55%。

今周指數尚未反映近期政府首次宣布放寬部分防疫措施，隨著第三波疫情進入尾聲，交投明顯轉旺，短期內樓價會尋底成功，展望中秋前後再重拾升軌。