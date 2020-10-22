太古城連天台特色戶3780萬沽　呎價3.2萬創新高

個別市區屋苑錄新高價成交。美聯物業太古城金星閣分行高級分區營業經理陳彪表示，太古城青松閣頂層複式連天台特色戶，實用面積1,180平方呎，坐擁全海景觀，原業主於9月份以4,300萬元開價，近日減價至3,780萬元易手，折合實用呎價約32,034元，創屋苑呎價新高紀錄，新買家購入單位作換樓自用。

太古城青松閣頂層複式連天台特色戶，景觀相當開揚。（相片由代理提供）

資料顯示，原業主於1997年2月以約1,348萬元購入，是次轉手帳面獲利約2,432萬元，升值約180%。他指出，目前屋苑銀栢閣同類型複式戶，實用面積1,277平方呎，叫價約4,100萬元。

太古城對上一個呎價紀錄為春櫻閣頂層複式戶，實用面積1,277平方呎，三房間隔，於今年5月以4,030萬成交，呎價31,558元。

淘大花園中高層788萬沽 創今年新高價

此外，利嘉閣地產首席聯席董事林麗芳表示，九龍灣淘大花園S座中高層3室，實用面積約484平方呎，為兩房間隔，上月叫價850萬元，日前獲用家以788萬元購入，折合實用面積呎價約16,281元。據悉，原業主於2016年6月，以約565萬元購入上述單位。持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約223萬元，物業升值逾39%。

林麗芳補充，上述單位為淘大花園3B期罕有優質單位放盤，故創下今年新高價成交，屋苑現時約有140個單位放盤提供，入場費由約500萬元起，屬一房戶。