九肚山富豪‧山峯頂層特色戶每呎4萬元沽　創今年新高

新盤市場氣氛熾熱。百利保控股（0617）及富豪酒店（0078）等發展的沙田九肚富豪‧山峯，第5座11樓頂層特色戶連兩個車位，透過招標形式售出，實用面積2,436平方呎，四房四套間隔，另設679平方呎平台及2,140平方呎天台，成交價9,800萬元，呎價40,230元，呎價創今年新高紀錄。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，富豪‧山峯本周內連環錄得3宗大額成交，共套現接近兩億元。

OCEAN MARINI特色戶3,517萬沽

會德豐地產旗下OCEAN MARINI，今日以招標形式售出頂層特色戶，單位為T1A座70樓A室，面積1,476平方呎，四房一套連工作間，成交價為3,517.3萬元，呎價23,830元，售價及呎價同創項目新高。

據悉買家來自將軍澳區，鍾情單位的將軍澳海灣的景致，加上項目設300平方呎平台及內置樓梯連接1,156平方呎天台，私隱度高。

OCEAN MARINI今日以招標形式售出頂層特色戶。（資料圖片）

此外，據一手銷售資訊網資料，永義國際（1218）旗下九龍塘雋睿1座6樓A室，實用面積1,188平方呎，成交價4,407.9萬元，呎價37,104元，售價及呎價同創項目新高紀錄。

名日．九肚山售樓處外現人龍

長實集團（1113）旗下沙田麗坪路名日．九肚山今日開放示範單位予公眾參觀，售樓處外現人龍。項目昨日（22日）公布首張價單，共54伙，折實售價由762.8至2,528.4萬元，折實呎價由15,599元至20,631元，折實平均呎價17,730元。