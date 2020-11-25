施政報告｜租酒店賓館作過渡房屋　林浩文：變相保就業

肺炎疫情重挫旅遊業，部分酒店和賓館面臨倒閉危機。政府於新一份《施政報告》提及將實施先導計劃，資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位，作過渡性房屋用途。據悉，目前已與約10間酒店和賓館與當局商討中，包括有全幢出租的酒店及提供個別房間出租的賓館。

有市場人士認為，新措施除了是避免出現太多閒置客房，造成資源浪費，更是一項「變相保就業」計劃。並預計政府的資助只會以合理、甚或低於市價的水平承租酒店或賓館，以穩定酒店營業狀況。

麥萃才：房間配套需作大幅度調整

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才稱，環球旅遊業預計要待2024年才全面恢復，旅客不足或致令酒店及賓館倒閉，估計現金流不足的酒店賓館或將率先參與計劃。

他認為，新措施可善用閒置客房，避免資源浪費，同時也較業主自行改裝作劏房更佳。不過，要把酒店房改裝作過渡性房屋亦非容易，因酒店客房不容許煮食，而且設有煙霧感應器，若然作過渡性房屋，每間客房配套需要作出大幅度調整，甚或進行小型工程，滿足消防條例，配合住戶起居生活所需。

林浩文：估資助租金僅市價一半

麥萃才預計，政府資助非政府組織時，只會容許以合理水平或低於市價承租酒店或賓館，故該類物業未必會成為投資者的選項。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文估計，政府資助只會用低於市價的租金承租閒置酒店，初步估計或會是市價的一半，形容相關租金是「變相保就業」，旨在讓較低檔次的酒店或賓館繼續營運下去，以避免出現大規模倒閉。

陞域集團將積極研究及考慮相關新措施

近年積極開拓酒店業務的舖王鄧成波家族旗下陞域集團，表示歡迎政府提出支援業界的新措施，待詳情公佈後，將積極研究及考慮。