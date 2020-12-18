會德豐啟德MONACO因應疫情定推盤時間　恒地兩盤單日錄破頂成交

會德豐地產旗下啟德MONACO，早前已獲批預售樓花同意書，項目樓書及示範單位正在準備中，集團表示，會因應新冠肺炎疫情的最新情況，考慮推盤時間。

項目為會德豐地產KAI TAK HARBOUR系列的首個住宅項目，發展商指，可與毗鄰另一項目OASIS KAI TAK同步規劃，發揮協同效應。全盤提供399伙，戶型由開放式至三房，實用面積由約280至760平方呎。

本木連沽3伙 套現近3400萬

恒地（0012）旗下佐敦單幢盤本木，單日連沽3伙，當中包括兩伙一房戶及一伙兩房戶，套現近3,400萬元。買家均來自九龍區。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，項目本周暫錄7宗成交，其中兩伙為特色戶，一周內套現逾7,600萬元。

項目至今累售113伙，佔可發售單位127伙的89%，標準兩房戶已沽清，套現約11.1億元。

今日發展商同時上載新銷售安排，推出2樓A2室兩房特色戶作招標，面積490平方呎，連157平方呎平台，定於下周二（22日）截標。

+ 13 + 13 + 13

西半山THE RICHMOND兩房1735萬沽

另外，同系的西半山羅便臣道THE RICHMOND今日亦錄一宗成交。單位為28樓B室，面積462平方呎，屬兩房間隔，以1,734.636萬元成交，呎價37,546元，呎價及售價同創項目新高。據悉買家為本地人。

THE RICHMOND至今累售80伙，佔可發售單位87伙的92%，套現逾6.83億元。