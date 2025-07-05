新地NOVO LAND第3A期價單賣160伙　代理︰大手客掃6伙｜現場直擊

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期將於今日（7月5日）首輪以價單形式發售160伙，入場費299.9萬元起。項目截收7,972票，超額認購逾48倍，當中96票為代理入票。項目另推5伙四房分層單位招標。

【11:14】中原陳永傑：大手客連購6伙涉資2700萬

中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，預料今批單位可即日一Q清枱，中原準買家出席率達8成，本地人居多，用家為主，佔比約7成。暫錄大手客連環購入6個單位，包括5間兩房及1間一房，共斥資約2,700萬元。

【10:53】

B組買家陸續到場排隊，人龍延伸至室外停車場位置。

【10:00】

現場所見，有逾百名代理及A組準買家到場排隊等候入場。

價單賣160伙 入場費299.9萬起

該批160伙戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔10伙、一房佔19伙、兩房佔96伙、三房則佔35伙。單位實用面積259至686平方呎，折實價由299.9萬至775.6萬元，折實呎價10,461至12,980元。

當中入場單位為Dragor第2座3樓D室，實用面積259平方呎，開放式間隔，價單定價352.8萬元，折實售價299.88萬元，呎價11,578元。預計該批單位總市值約共9.8億元。