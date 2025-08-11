十大屋苑周末13宗成交　按周急升85.7%　創5個周末新高

十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周急升85.7%，相隔一周重上雙位數水平，創5個周末新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日天氣晴朗帶動睇樓活動，一手市場持續暢旺及貨尾單位銷情理想，買家入市信心轉強。本周末九龍區錄5宗成交，港島及新界區各錄4宗成交，反映市場需求強勁且分布平均，各區購買力持續釋放，樓市全面回暖。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得3宗成交，創7個周末新高，平均實用呎價13435元。成交包括天山閣低層D室，實用面積582平方呎，2房間隔，成交價773萬元，折合實用呎價13282元。據了解，原業主於2016年以808萬元購入單位，持貨9年，是次沽出賬面蝕讓35萬元，貶值約4.3%。

海怡半島周末錄1宗成交，全月暫錄2宗，較上月稍為放緩，主要由於上月交投暢旺，不少優質盤及筍盤已被消化，成交價及叫價陸續回升，加上新盤吸納部份二手客源，令二手成交有所放緩。

太古城。

九龍區方面，本周末新都城錄3宗成交，打破上兩個周末的零成交局面，其中，中原促成新都城一期2座低層F室，實用面積364平方呎，2房間隔，成交價522萬元，平均實用呎價14341元。據了解，原業主於2016年以445萬元購入單位，持貨9年，是次沽出賬面獲利77萬元，單位升值17%。

另一宗成交為三期1座低層F室，實用面積626平方呎，3房1套間隔，成交價729萬元，平均實用呎價11645元。據了解，原業主於2000年以304萬元購入單位，是次轉手賬面獲利425萬元，單位25年間升值1.4倍。第三宗成交為一期6座中層C室，實用面積364呎，2房間隔，成交價518萬元，折合實用呎價14231元。

美孚新邨

美孚新邨本周末錄2宗成交，平均呎價約9296元。成交包括美孚新邨二期百老匯街44號高層C室，實用面積931平方呎，3房間隔，最新以860萬元易手，折合實用呎價9237元。據悉，原業主於2006年以220萬元買入單位，持貨19年，是次沽出賬面獲利640萬元，單位升值2.9倍。

新界區方面，三個指標屋苑中，僅沙田第一城錄成交。沙田第一城今個周末錄4宗成交，創7個周末新高，平均實用呎價約12741元。其中，分行促成49座低層D室，單位實用面積304平方呎，2房間隔，開價410萬元，議價後以399萬元成交，平均實用呎價13125元。新買家為上車客，見上址間隔合用，價錢於400萬元以內，即承接單位自用。原業主於2019年以453萬元買入單位，持貨約6年，帳面蝕54萬元。