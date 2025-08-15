油塘蔚藍東岸招標10伙現樓　指引價376萬起　個別劈價三成

五礦地產（0230）旗下油塘現樓蔚藍東岸，公布最新銷售安排及招標文件，將招標銷售10伙單位，戶型涵蓋開放式、兩房及三房單位，並提供招標指引價，最低指引呎價13,888元。該批指引價單位將於明日（16日）上午11時至下午3時招標發售，其後每日上午11 時至11時30分出售。



是次推出的10伙招標單位，實用面積由271至681平方呎，指引價由376萬至1,042萬元，指引呎價由13,888元至15,314元。而最低指引呎價的單位共有四伙，包括開放式、兩房及三房單位。

入場單位指引價376萬、劈三成 兩房最低711萬

指引售價最低的單位為3座8樓J室，採開放式間隔，實用面積271平方呎。該單位指引價約376萬元，較項目首推時售出的3座9樓J室的成交價534萬元，下降接近三成。而兩房指引價最低為5座6樓B室，實用面積512平方呎，採兩房梗廚外接工作平台間隔，指引價約711萬元。

（發展商提供）

三房指引價945萬 同樣折讓三成

另外2座3樓C室及2座5樓C室，採三房單位連儲物室間隔，實用面積681平方呎，其指引價劃一為約945萬，指引呎價13,888元，較其首次推出的價單折實價同樣下降超過三成。

五礦地產黃少鴻：屬驚喜蝕讓價

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻形容，是次指引價為「驚喜蝕讓價」，低於近期同區新盤首張價單的折實平均呎價，緊貼市場狀況及需求。由於是以招標發售，指引價只供參考，但相信是次價格對買家極具吸引力及競爭力。

另外，項目已累售約467伙，套現逾42.8億元，平均成交呎價19,826元。