十大屋苑周末錄4宗成交　急跌七成　九龍區4大屋苑「零」成交

十大屋苑本周末錄得4宗成交，按周急跌69.2%，8個屋苑錄得零成交，創12個周末新低。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，週日受颱風影響天氣，部份地區雨勢較大，略為影響睇樓活動，早前市場上已經消化大批二手筍盤，增加買家入市難度，加上發展商繼續減價搶客，部份客人轉至一手，分散二手客源，週末一手市場持續暢旺，貨尾單位銷情亦理想，料短期內二手交投平穩發展。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得2宗成交，較上星期減少1宗，屋苑本月成交暫錄16宗成交，折合平均實用呎價13607元。

成交包括寶山閣中層B室，實用面積582平方呎，2房間隔，成交價815萬元，折合實用呎價14003元。據了解，原業主於1998年以428萬元購入單位，持貨27年，是次沽出賬面獲利387萬元，升值約90.4%。

太古城。

九龍區4大屋苑「零」成交

九龍區方面，4大屋苑均未錄成交，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，近期樓市氣氛正面，但早前二手市場已消化大批筍盤，增加買家入市難度，部份客人轉至一手市場，拖慢二手交投。

美孚新邨

新界區方面，三個指標屋苑中，僅沙田第一城錄成交。沙田第一城今個周末錄2宗成交，平均實用呎價約13258元，本月至今累錄9宗成交。週末包括36座中層D室，單位實用面積307平方呎，2房間隔，議價後以400萬元成交，平均實用呎價13029元。原業主於2014年以350萬元買入單位，持貨約11年，帳面獲利50萬元。