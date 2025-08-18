周末新盤錄101宗、按周升7.4%　康城凱柏峰沽23伙套現逾1.23億

一手交投平穩。過去兩日（16日至17日）新盤市場錄得101宗成交，較上周的94宗上升7.4%。當中日出康城凱柏峰周末累沽23伙，共套現逾1.23億元。



由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰周末累沽23伙，共套現逾1.23億元，項目昨日沽9伙，套現逾4900萬元，最高成交呎價單位為2B座9樓E單位，實用面積415平方呎，連229平方呎平台，成交價745.1萬元，呎價17,954元。

日出康城凱柏峰。

何文田站瑜一連沽3伙

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IC期昨日連沽3伙兩房，套現逾3700萬元，成交呎價高逾27,300元。涉及單位包括第5B座18樓B室，實用面積為461平方呎，屬兩房開廚間隔，成交價為1180.9萬元，呎價逾25,616元。另外2宗成交單位為第5B座26樓及27樓D室，實用面積均為466平方呎，同屬兩房開廚間隔，成交價分別為1254.09萬元及1272.96萬元，呎價為26,912元及27,317元。

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一。（李明珠攝）

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II，周末沽2伙，套現2,236.8萬元，其中第2座23樓K單位，實用面積507平方呎，屬兩房設計，售價1145.8萬元，呎價22,600元。

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I 涉及為第3座37樓H室，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積324平方呎，以608.1萬元沽出，呎價18,769元，至於整個項目累售185伙，套現逾14.4億元。

黃竹坑港島南岸第5B期滶晨。