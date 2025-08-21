鋑聯控股盈轉虧、半年蝕3334萬　受累投資物業重估虧損

工商舖市道下滑，商業房地產價值下挫，拖累地產代理上市公司業績。鋑聯控股（0459）公布，截至今年6月底止，半年收益2.41億元，較去年同期2.01億元，按年升19.4%，惟盈轉虧，蝕3,334.3萬元，去年同期溢利950.4萬元，主要與投資物業價值重估導致虧損有關。



業績期內，整體市場氣氛略見改善，舖位、寫字樓及工廈各類型物業的銷售註冊量均按年上升，分別錄得9.5%、64%及47.2%的升幅，上半年非住宅物業的註冊量得以錄得三年來新高，集團的工商舖代理、投資物業及借貸業務均錄得經營利潤，當中美聯工商鋪的地產代理業務收入按年上升，經營利潤較2024年上半年亦錄得輕微增長，人均生產力按年升近10%，並恢復派發上半年的花紅。

經過一系列重組，新管理團隊積極推動銷售團隊與美聯集團之相關成員公司之間的協同效應。與此同時，鋑聯更透過嚴謹資金管理政策，確保現金流穩健及資金狀態良好。

投資物業重估虧損、超過其他業務盈利

然而，不同物業市場面對的潛在挑戰依然巨大，市場距離全面復甦仍有相當距離。儘管多個板塊交投有所增加，惟資產價格仍未止跌。鋑聯虧損主要由於重估投資物業之價值所致，集團投資物業錄得重估虧損，金額超過其他業務所帶來之盈利。

受本港租樓需求殷切帶動，鋑聯之物業出租業務於2025年上半年表現穩健，服務式住宅出租率持續高企，租金收入亦錄得輕微升幅。