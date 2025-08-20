工商舖價格倒退十年　美聯黃建業：買舖金額全計入投資移民

2025年上半年工商舖市場交投顯著回暖。綜合美聯工商舖資料研究部及土地註冊處數據，上半年工商舖買賣登記錄2,286宗，按年增38.9%；惟成交金額僅279.72億元，按年跌9.5%，呈現「量升額跌」格局。



美聯集團暨鋑聯控股主席黃建業認為，非住宅物業價格已回到逾10年前，價跌帶動租金回報率攀升，加上利率下行與流動性充裕，料可吸引用家及投資者趁低吸納。他又建議，是放寬投資移民限制，將購買工商舖物業的金額全部計入投資額，鼓勵透過置業投資移民來港，利好香港長遠發展。



工商廈、商舖價格時光倒流逾10年

綜合美聯工商舖及差估署的數據，工廈、商廈及商舖的價格皆「急跌」，較高峰期出現顯著的跌幅，全部時光倒流逾10年。工廈價格較高位回落近3成，重回2013年水平；甲廈及乙廈售價分別跌40.7%及44.9%，雙雙回到2012年水平；舖位價亦重創逾4成，重返2012年水平。

黃建業指出，工商舖價格「急跌」，除了反映經濟狀況亦因兩大原因，第一業主及發展商為降低債務比率，主動降價求售。更有個別新盤物業的平均出售呎價低於建築費用，等於「零地價」放賣；第二銀行態度審慎，收緊非住宅物業的按揭批核，令買家難以申請按揭。業主為放貨需進一步減價。

2025上半年工商舖買賣成交量

黃建業上調全年工商舖買賣成交量 料可按年升三成

展望下半年，黃建業認為，在股市暢旺利好經濟活動及投資氣氛，整體工商舖物業有望受惠於投資者及用家等「聰明錢」搶閘入市，當中商廈及商舖更有機會吸引教育及金融機構入市，交投保持平穩走勢。

黃建業亦上調全年工商舖買賣成交量至4,500 宗，料按年可升約30%，創4年新高。須留意的是，市場買賣的供求失衡有機會持續，各業主為減低負債，個別物業可能進一步劈價求售，相信工商舖的價格或持續「尋底」，待覓得支持點後才有望回升，如果經濟情況沒有惡化，相信整體的跌幅會收窄。黃建業強調，整體工商舖樓價已回落至逾10年前，回報率亦回升，相信價格不會再出現巨大跌浪。

美聯集團暨鋑聯控股主席黃建業。（代理提供）

倡放寬投資移民限制 購買工商舖物業金額全部計入投資額

黃建業認為，現時工商舖成交已漸漸走出谷底，投資者及用家重燃入市意慾，如政府需要穩定價格，可提出政策扶持。其中一項可行建議，是放寬投資移民限制，將購買工商舖物業的金額全部計入投資額，鼓勵透過置業投資移民來港，利好香港長遠發展。

商廈改裝學生宿舍刺激商廈需求

工商舖各板塊的成交可望於下半年保持活躍，不過租售價走勢各異。商廈方面，美聯商業董事李鎮龍認為，政府容許業主無需補地價及申請改劃用途，將酒店或商廈改裝成學生宿舍，此計劃料有效增加商廈需求，特別是乙廈及丙廈。同時，一些教育機構亦會繼續吸納商廈以提供宿舍，及作為教學大樓。

李鎮龍亦上調今年商廈交投量的預測至約1,100宗水平，按年增加5成。不過除了甲廈的租金有望上升之外，甲廈的售價及乙廈的租售價將持續下跌。

2025全年預測工商舖買賣成交量。

料商舖成交按年增加約5%

美聯旺舖董事江靜明預期，商舖市場會維持「以價換量」的局面，個別業主為降低借貸比率，願意降價套現，刺激成交量上升。價格繼續面臨壓力，預料售價將下調約5%至10%。政府近年正在打造「留學香港」品牌，預計資金充裕的教育機構會趁低吸納人流較多的商舖自用，帶動今年商舖成交回穩，預計全年成交共錄約1,000宗，按年增加約5%。

工廈售價料全年跌一成

美聯工商高級區域營業董事文啟軒預期，今年工廈租金會微跌5%。售價方面，鑑於工廈買賣成交顯著回暖，下半年售價跌幅有望收窄，預計今年全年工廈售價會下跌約10%。隨著工廈價格持續回調，相信具實力的工廈用家會趁低吸納優質物業，從而節省租金成本，預計2025年全年工廈成交額預計達2,400宗，按年上升約30%。