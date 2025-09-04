美聯：8月工商舖註冊量跌約28.3%　 市場憧憬減息、料成交量回升

根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料，2025年8月工商舖市場註冊成交量在連升兩個月後出現回調，期內共錄得320宗註冊成交，按月下跌約28.3%，註冊金額錄得約38.1億元，按月下跌約23.8%。



美聯工商鋪指出，今年8月工商舖市場雖整體回調，但值得留意的是，大額成交表現突出，全月共錄得5宗過億的註冊成交，較7月份增加2宗，反映實力買家對優質物業的興趣未減。與此同時，市場對減息的預期持續升溫，憧憬若息口回落，將有望重新吸引資金流入，推動工商舖交投再度回升。此外，500萬以上至1,000萬元的物業註冊成交亦錄得68宗，按月上升6.3%，反應市場需求依然穩固。

公營機構及院校成大手買家主力

8月份的5宗過億成交，包括2宗寫字樓及3宗商舖。公營機構及大專院校趁低吸納優質物業作自用，成為市場主力。其中僱員再培訓局以4.78億元購入九龍灣第一集團中心6層商廈樓面，將用作該局辦公室。此外，香港科技大學及嶺南大學亦分別購入位於金鐘統一中心及屯門菁雋的商舖樓面或基座商場，作為校方的教學大樓。

僱員再培訓局以4.78億元購入九龍灣第一集團中心6層商廈樓面，將用作該局辦公室。（資料圖片）

減息預期或成市場轉機

近期工商舖成交量回落，相信與聯儲局的息口政策不明朗有關，加上近期與物業供款相關的1個月HIBOR由半厘的低位大幅回升至超過3厘，令「超低息蜜月期」暫時完結。

不過，美聯工商舖預料，隨著美國的就業市場出現放緩，加上通脹未見回升，相信聯儲局在9月份減息0.25厘的機會將大幅提高。一旦減息的消息得到落實，物業買家的供款額將會持續減低，吸引潛在的買家入市，令工商舖成交量再度回升。