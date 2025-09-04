懶理業主反價 連鎖酒樓斥1.8萬租新屯門中心三房、將作外勞宿舍
撰文：李煥好
近年香港輸入大量外勞，不少僱主積極尋找合適單位作為勞工宿舍。位於屯門的新屯門中心一伙三房單位，新近獲一家連鎖中式酒樓集團承租，計劃安排8名外勞入住。該單位月租達1.8萬元，呎租約30.2元，較同區市價高出約一成，業主享逾13厘回報。
置安居分行經理蘇永耀表示，涉及單位為新屯門中心4座中層H室，實用面積597平方呎，屬三房間隔。據瞭解，業主最初以每月1.6萬元放租，其後有一家在港上市的連鎖中式酒樓飲食集團主動接洽，希望租用該單位作為外勞宿舍，供8名外勞入住。
業主反價加租12.5% 連鎖酒樓仍以高市價承租
鑑於租客性質特殊，業主隨即反價2,000元至1.8萬元，加幅12.5%。儘管租金有所上調，由於該連鎖酒樓已持續一年來在屯門及周邊地區物色合適的宿舍單位，故最終仍願意以1.8萬元月租承租，呎租30.2元，較同類單位的市場租金高約10%。相片顯示，單位寬敞整潔，惟裝修風格略為陳舊。
租金回報高達13厘
翻查資料，業主早於1999年12月斥162萬元購入單位，以當時購入價計，租出後享逾13厘回報。
