九龍灣利基大廈近4萬呎巨舖放售　意向價1.8億

民生區大型巨舖放售，世邦魏理仕表示，最新放售個案為九龍灣牛頭角道55號利基大廈部分零售商業樓面，涉及一樓及二樓兩層巨舖，業主意向價1.8億元。據了解，該巨舖業主為一家外資基金。



世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，上述物業總建築面積約39,400平方呎，業主意向價1.8億元，每呎約4,569元，可一併或分拆出售。

現由教育中心、24小時健身中心等承租

物業現在租予三個穩定長期租客，其中補習社在此物業承租多年，為區內旗鑑教育中心；二樓為全層24小時健身中心租用，該租客由半層擴充至整層，是九龍灣民生區內唯一大型24小時健身中心，亦是品牌一百多間分店内其中一間最繁忙的分店。

現叫價計算、回報率逾5厘

世邦魏理仕香港資本市場部副董事狄文傑補充，物業租客穩定，管理費相宜，直接降低租客營運成本，提升續租意願，為業主帶來穩定租金回報。其中一個租客為24小時健身中心，該分店為其品牌旗下表現最為亮眼之一，且區內難以找到面積超過二萬平方呎的替代場地，租約穩定性極高。物業整體租金有優化的空間，按現時物業叫價計算，回報率逾5厘。