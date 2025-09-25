嘉里、新地長沙灣貨倉補地價近8億、每呎1729元　低兩年前鄰地8成

嘉里建設(0683)、新地(0016）合作發展位於長沙灣嘉里鴻基貨倉重建項目，完成補地價程序，涉資7.97億元，以重建後總樓面46.09萬平方呎計算，每呎樓面地價1,729元。



值得留意，項目毗鄰由華潤集團及華潤置地（海外）持有的長沙灣發祥街1號潤發倉庫項目，於2023年完成補地價，涉逾137億元，每呎樓面補地價約8,692元。反映同區補地價水平較兩年前大幅低8成。



長沙灣嘉里鴻基貨倉重建項目，佔地約57,600平方呎，重建後總樓面面積約460,900平方呎，其中約432,100平方呎用於住宅發展，其餘為商業用途。若如果以現時7.97億元補地價，相當於每呎樓面補地價1,729元。

嘉里指，該項目將轉型為集住宅與商業設施於一體的發展項目。項目位於長沙灣核心地段，區內配套完善，交通便利，步行即可抵達荔枝角及長沙灣港鐵站，坐享區域發展優勢。嘉里建設又指順利完成換地程序，此舉為集團長期可持續發展奠定穩固基礎。

長沙灣嘉里鴻基貨倉重建項目。

資料顯示，毗鄰由華潤發展的長沙灣發祥街1號潤發貨倉，在2023年初完成補地價，每呎地價約8,700元。潤發貨倉項目將重建成商住項目，並提供社區福利設施及公眾停車場，當中住宅樓面為148.1萬方呎，商業樓面為9.9萬方呎，總樓面約158萬方呎，以項目補地價金額達137.3394億元計算，每呎樓面地價約8,700元，項目預計提供約2,500伙。

↓長沙灣潤發倉庫↓