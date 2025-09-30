私樓供應目標12.6萬伙創新低　美聯：釋出長遠私樓供應減少訊號

《長遠房屋策略》2025年周年進度報告指出，未來十年總房屋供應目標為42萬個單位，其中私營房屋供應目標為12.6萬個單位，按年下調約4.5%。



美聯物業分析師岑頌謙認為，上述數字意味著未來每年賣地的私人住宅單位供應目標將減至約1.26萬個，該數字不僅按年下跌，更較過去高峰約2萬個單位大幅減少約37%，更創出有紀錄以來的新低。



↓↓私人房屋土地供應目標↓↓

釋出長遠私人住宅供應將減少訊號

岑頌謙指出，長遠供應下跌的其中一個重要指標，是近年熟地供應亦隨著賣地供應目標減少而出現了顯著下跌。房屋局早前公布未來3至4年一手供應中，顯示今年第二季熟地供應僅1萬伙，較2019年次季錄得的3萬伙大幅減少，已跌至近年低位，並成為未來3至4年供應下跌的原因。如今長策會最新調低私人住宅單位供應目標，意味賣地目標跟隨下調，並釋出長遠私人住宅供應將減少的訊號。

↓↓已批出土地可隨時動工項目(熟地)的單位數目↓↓

樓花及現樓貨尾已連跌8個月

岑頌謙又指出，長遠供應預計將減少回落，短期供應雖然高企，但是亦同步出現下跌的情況。據美聯物業研究中心資料顯示，截至9月29日全港累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約19,900伙，較8月約20,215伙按月減少約1.6%，並終結連續25個月高於2萬伙水平的紀錄。貨尾已連跌8個月，較今年1月高位23,121伙減少約13.9%，並創自2023年7月後的26個月(逾2年)新低。

岑頌謙相信發展商將持續積極推售貨尾單位，以緩解庫存壓力。不過在減息疊加《施政報告》效應下，加上股票市場造好的財富效應，料帶動一手成交持續活躍，貨尾單位有望進一步減少，今年底或跌至約1.9萬伙，即跌至2023年中水平。

↓↓每月累積貨尾量↓↓