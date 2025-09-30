政府公布《長遠房屋策略》　未來十年私樓供應12.6萬伙

政府今日（9月30日）公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告，未來十年私營房屋供應目標為126,000個單位。



報告指出，未來十年會有足夠土地滿足上述目標，除了政府賣地項目外，其他私營房屋土地來源包括鐵路物業發展項目、市區重建局項目及私人發展項目。

至於較短期的私營房屋供應，根據2025年6月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為101,000個單位。

過去十年私樓平均空置單位4.92萬伙、空置率4.1%

報告又指出，由於私營房屋市場在任何時間均有若干數目的空置單位，需要考慮相關空置情況，以制定總房屋供應目標。按照《長策》的既定方法，為顧及私營房屋市場的空置情況，政府會在總房屋需求的估算中加入空置量調整（即十年推算期內估算私營房屋空置單位數目的變化），以釐訂總房屋供應目標。

根據差餉物業估價署在過去十年私營房屋市場的平均空置單位數目及平均空置率（2015年至2024年分別約為49,200個單位及4.1%），在2026/27至2035/36年度的十年推算期內的空置量調整為8,600個。