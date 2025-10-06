十一黃金周｜旺角朗豪坊首四日人流升一成　突破8月暑假單日紀錄

冠君產業信託（2778）旗下旺角朗豪坊公布，今年十一國慶「超級黃金周」表現強勁，以獨家IP主題活動及多元化消費推廣成功吸引本地及訪港旅客。儘管期間受颱風帶來的不穩定天氣影響，商場在黃金周首四日人流仍然較去年同期上升10%，高於內地旅客首四日訪港數字升幅7.1%，並突破今年8月暑假所創的單日人流紀錄。



「體驗式經濟」今年逾20間新店 包括Chiikawa主題拉麵店

冠君產業信託行政總裁侯迅表示，朗豪坊以「體驗式經濟」為核心策略，持續透過引入獨家IP及創新活動，回應市場對打卡及文化體驗與高情緒價值的消費需求，而集團今年已成功引進超過20間新店，其中多個品牌更選擇朗豪坊作為其香港首站，包括近期廣受歡迎的Chiikawa主題拉麵海外首間分店，進一步鞏固商場作為品牌落戶熱點的地位。

旺角朗豪坊黃金周首四日人流仍然較去年同期上升10%，突破今年8月暑假所創的單日人流紀錄。

CEO裁侯迅料中秋、萬聖節檔期消費動力可持續

她續指，黃金周期間，除了Kuromi主題限定店及周末市集反應熱烈，場內美妝、餐飲、潮流玩物與服飾等類別銷售亦見暢旺，集團對中秋及緊接的萬聖節檔期生意表現充滿信心，預計消費動力可持續。她亦展望，第四季朗豪坊將繼續引入多元品牌及策劃創新互動體驗，致力鞏固其作為香港必到的體驗式消費、娛樂及潮流文化地標的角色。

