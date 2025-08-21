港鐵鄧智輝：旗下商場100%租出、提高餐飲比例　首推屯門地涉千伙

港鐵（0066）旗下首個鐵路物業發展項目九龍灣德福廣場開業45周年。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝出席活動時表示，德福商場目前的出租率為100%；至於港鐵旗下擁有16個商場遍布全港各區，當中所有商場出租率達100%。



鄧智輝解釋，出租率達百分百的原因之一是因為商場上蓋設有住宅發展項目，可以提供好穩定客路。至於未來商場亦會提高餐飲比例，預計由20%增加至30%。

東涌小蠔灣按市場需求推出

至於未來部署方面，鄧智輝指積極研究市場及調整項目，將首先推出屯門A16地段項目第一期，佔地數十萬平方呎，料可提供逾千伙單位，並以純住宅形式發展，不涉及商場項目。又稱未來港鐵將有不少的項目推出發展，當中包括古洞、洪水橋、新田、以及粉嶺等，至於東涌小蠔灣項目亦會按市場需求推出發展。

東涌填海區及小蠔灣。（資料圖片）

物業組合需考慮市場供求、供應量

被問及是否因為當前商業市道差而減少商業部分。他指物業組合需考慮市場供求、供應量，而目前商業市場上有調整亦已反映市場睇法。他強調港鐵不是地產商，是透過物業發展方式獲利卻以維持日常運作。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝（左三）。

至於樓市發展方面，他指住屋是市民所需，香港其實一向都有房屋短缺的問題，但近期市況如投地或賣樓都上升了，屬一個很好趨勢。他稱樓市平穩發展是市民大眾期望見到，又指周期性波動無需太關注，要睇長遠發展。

疫情後市民消費及出行模式都有改變，他指當中夜間不僅是商場，連街道都是人流比以前減少，他認為要思考如何活化香港的夜間經濟。