本季賣地計劃推出一幅佐敦谷地、涉及570伙　料季內完成改劃

【賣地計劃/發展局/北部都會區】發展發展局局長甯漢豪今日（10月9日）下午4時30分就2025年10月至12月賣地計劃會見傳媒。



記者會重點

●本季將推1幅佐敦谷住宅地，提供570伙

●今季推港鐵屯門第16區地涉1,280伙，另私人發展及重建8個項目共4,570伙，即綜合各個來源今季提供合共6,420伙。至於首三季合共可12,430伙，佔全年賣地目標94%。

●新田科技城及粉嶺北的發展區快明年招標

16:50 甯漢豪表示，每年推地目標參考長遠房屋策略目標，目前表明未來供應42萬伙，當中私營房屋為三成，即10年供應約12.6萬伙，平均每年供應1.26萬伙。該數字會屬下個財政年度製定推地供應的目標。

16:44 新田科技城及粉嶺北的發展區的收地工作尚未完成，料最快明年起方可展開招標程序。甯漢豪又指，在已經收集的三個片區發展意見亦相近，稱市場是千變萬化，屆時會再睇市況及了解市場需要推出。

圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

本季將推1幅佐敦谷住宅地 提供570伙

16:36 甯漢豪表示，今季推港鐵屯門第16區涉及1,280伙，另私人發展及重建8個項目涉及4,570伙，即綜合各個來源今季提供合共6,420伙。至於首三季合共可12,430伙，佔全年賣地目標94%。

16:30 發展局局長甯漢豪表示，第三個財政年度將以招標形式推出一幅佐敦谷彩興路地皮，涉及570伙，是次用地選自2月公佈的賣地表，地皮位於成熟社區，周邊配套齊全，原先為政府、機構及社區用地，料季內完成改劃，中標發展商需要興建社福設施。