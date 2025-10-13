太古城劈價拆售107個私家車位　車位定價最平88萬創新低

大型發展商繼續出售非核心資產。太古地產（1972）發言人表示，太古地產今次將推售太古城第十期107個精選私家車車位及11個精選電單車車位予太古城居民。太古地產指，私家車車位定價介乎88萬元至128萬元，套裝私家車車位組合每對售價為180萬元。



翻查資料，太古地產在2021年3月份曾拆售太古城第七、八期車位，涉352個。據當時發展商提供的價單中，私家車車位定價由200萬至275萬元。反映最新一堆太古城第十期車位出現大劈價超過一半情況，而且車位最平僅88萬元，料為太古城近年拆售新低水平。



套裝私家車位每對180萬

太古地產指，私家車車位定價介乎88萬元至128萬元，套裝私家車車位組合每對售價為180萬元；電單車車位每個售價為20萬元。有關定價綜合考慮多項因素，包括市場情況、車位所處位置及市場興趣等。

銷售安排上，今次車位會先向太古城業主推售，其中太古城第十期及第十一期的業主及第十期車場特許權協議下現有用戶可優先選購，截止申請日期為10月30日中午12時，並於10月31日上午11時公布抽籤結果，及於11月1日可選購車位。

11月3日後非屋苑居民可認購

太古地產今日已經將有關信函發送予太古城居民，並考慮於今年11月3日起開放予公眾認購。

發言人：符合出售非核心資產策略

該公司指出，出售太古城車位符合公司出售部份非核心資產的發展策略，並將所得資金投資於新商機，以及公司的核心項目。