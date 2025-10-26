憧憬減息積極入市　十大屋苑周末18宗成交漲六成　創一年半新高

十大屋苑本周末錄得18宗成交，按周升63.6%，創自去年3月下旬以來的83周(即逾一年半)新高。當中只有1個屋苑零成交，其餘9個屋苑均錄得成交，當中以沙田第一城及美孚新邨最多成交，各錄4宗。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期整體樓市持續向好，一手新盤銷情理想，因開價合理且具競爭力，吸引買家積極入市。二手市場表現相對平穩，業主需要面對現實減價，成交量呈穩步上升走勢。市場普遍預計聯儲局本周將再次減息，買家入市態度積極，帶動交投氣氛。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得1宗成交，按周無升跌。成交個案為綠楊閣頂層複式4房連天台單位，實用面積1072平方呎，天台約 738方呎，向東南，享內園景，連租約，獲投資者以1880萬元承接，實用呎價17537元。單位現時每月租金5.2萬元，投資者買入即享3.3厘租金回報。原業主於2003年8月以460萬元買入單位，持貨約22年，賬面獲利1420萬元，單位升值約3.1倍。

康怡花園本周末錄得1宗成交，單位為R座高層10室，實用面積約466方呎，兩房間隔，成交價650萬元，呎價13948元。原業主於2007年以293萬元買入單位，持貨約18年，帳面賺357萬元，升值1.2倍。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，麗港城本周末錄得1宗買賣成交，為8座中層C室，實用面積517平方呎，兩房間隔，以590萬元沽出，折合平均實用呎價11412元。原業主於2020年以600萬元買入單位，持貨約5年，帳面蝕10萬元離場。

新都城本周末錄得2宗成交，較上周末多1宗，成交包括2期9座中層B室，實用面積363平方呎，2房間隔，以530萬元易手，實用呎價14601元。另亦錄2期5座低層G室成交，實用面積713平方呎，三房套房連儲物房間隔，以883萬元易手，實用呎價12384元。

新都城三期都會豪庭。（羅敏妍攝）

新界區方面，市場預計聯儲局本周將會減息，紛紛加快入市步伐。沙田第一城本周末錄得4宗成交，兩房佔3宗，三房佔1宗。其中16座中層H室，實用面積327平方呎，2房間隔，以446.8萬元沽出，實用呎價13664元。原業主於2008年以168萬元買入單位，持貨約17年，帳面獲利278.8萬元，單位升值逾1.6倍。