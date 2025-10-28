樓價指數上揚　中原陳永傑：樓價成功尋底、開始進入上升軌道

差餉物業估價署剛公布樓價指數，2025年9月私人住宅售價指數報292.5點，按月升1.3%，連升4個月，累計升幅2.1%，創逾1年新高。今年首9個月，樓價指數反升1.14%。租金指數則連升10個月，按月升0.2%，全年累升約3.9%，最新報200點，為2019年8月後近6年的新高，創歷史次高水平。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署樓價指數連升4個月，已可確認住宅市場樓價已成功尋底並開始進入上升軌道，近期部份二手業主亦考慮收窄議價空間，近期整體市況向好，日前中美關係緩和，雙方領導人即將於本週會面，有望於更多方面達成共識，對整體經濟局面屬好消息，加上本週美國大機會再次減息，幅度有機會達0.5%，本港大型銀行亦大機會跟隨。

陳永傑指有大手客擬斥8000萬購5伙。（資料圖片）

他續指，隨著進入減息週期，買家供樓負擔減輕，入市意欲提升，本月一手市場已錄近1,600宗成交，本月沒有大型新盤推出，成交當中不少來自市場上之貨尾單位，近期新盤庫存量亦回落於二萬個以下水平，反映市況轉旺，短期內更有望再跌至更低水平，年底有機會跌至約17,000至18,000個水平，隨著近期整體經濟轉好，樓市健康穩定地向好發展，預計第四季樓價將持續向升，全年樓價有望錄約5%升幅。

租金指數連升10個月、創歷史次高水

租金指數方面，繼續受惠於各項專才政策，指數連升10個月，更創歷史次高水平，本港住屋需求持續高企，租盤供不應求，短期內租金難以下跌，料租金會持續上揚，下月有機會創出歷史新高，相信會令供平過租更明顯，吸引轉租為買及買樓收租個案更會持續趨升。