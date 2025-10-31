負資產｜經絡：港銀年內兩度減息、樓市回穩　負資產有回落空間

根據金管局公布最新數據顯示，2025年第三季負資產個案錄得31,449宗，涉及金額1,567.58億港元。對比第二季錄得的37,806宗及1,901.61億港元，宗數及金額按季分別減少6,357宗（16.8%）及334.03億港元（17.6%），連跌兩季，創近5個季度新低。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，息口回落至合理水平，有利經濟進一步復甦，將為樓市帶來提振作用，並將逐步加快用家及投資者入市步伐，樓市仍有機會繼續回穩，負資產個案仍有回落空間。



曹德明表示，自二月份《財政預算案》宣佈放寬物業印花稅的稅階，樓市交投隨即回暖，樓價亦稍有回穩，根據差餉物業估價署資料顯示，本港私人住宅售價指數連升4個月，9月份指數更創14個月新高。

另外，根據香港按揭證券有限公司資料顯示，首9個月新取用按揭保險報5,411宗，比去年同期減少31.1%，創近9年首9個月新低。鑑於樓價有所回升，而選用較高按揭成數的買家顯著減少，使負資產個案按季亦有所回落。

本港業主還款能力處於穩健水平

曹德明表示，負資產數字仍維持較高水平，但本港業主還款能力一直處於穩健水平，負資產個案中超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率為0.24%，雖然有所上升，仍屬低水平，顯示絕大部份業主的供款能力仍穩健。不過，本港最新失業率升至3.9%，高於預期，曹提醒有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，按揭成數避免借太盡，緊記按時供款以及預留至少半年的後備資金。

曹德明續指，雖然近月拆息反覆徘徊3厘半水平，但本港銀行於9月及10月已兩度下調最優惠利率，預期美聯儲12月仍有減息機會，屆時本港拆息或將跟隨回落。息口回落至合理水平，有利經濟進一步復甦，將為樓市帶來提振作用，並將逐步加快用家及投資者入市步伐。曹德明指，樓市仍有機會繼續回穩，負資產個案仍有回落空間。