十大屋苑周末8宗成交　按周急跌55.6%　創8個周末新低

十大屋苑周末錄得8宗成交，按周急跌55.6%，創8個周末新低，有4個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛明顯轉好，業主看好後市，議價空間收窄，買家需時適應新價格，加上大批二手筍盤已被消化，增加買家入市難度，令二手交投陷膠著狀態。但樓市已全面回暖，相信在中美關係緩和及減息效應下，11月買家入市步伐會加快。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，海怡半島周末錄1宗成交，打破4個周末零成交局面，成交單位為6座高層D室，實用面積721平方呎，4房套間隔，享避風塘海景，現以950萬成交，平均實用呎價13,176元。

太古城已連續6個周末錄成交，本周末錄2宗。成交包括，東海閣高層F室，實用面積572平方呎，2房間隔，望園景，成交價860萬元，折合實用呎價15,035元。據悉，原業主於2011年以522萬元購入單位，持貨14年，是次沽出賬面獲利338萬元，賺幅64.8%。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，減息後，樓市氣氛向好，麗港城本周末錄2宗成交，按周增加1宗，已連續3個周末錄成交，平均實用呎價約11,322元，維持平穩。

新都城本周末錄1宗成交，按周少1宗，成交單位為3期3座中層B室，實用面積406平方呎，1房間隔，成交價573萬元，平均實用呎價14,113元。

新都城三期都會豪庭。（羅敏妍攝）

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，按周無升跌。成交單位為景湖居2座中層B室，實用面積630平方呎，3房套間隔，最終以522萬元成交，平均實用呎價8,286元。據悉，原業主於1994年以222萬元一手購入單位，持貨31年，是次轉手賬面獲利300萬元，單位升值約1.35倍。

沙田第一城周末暫未錄成交，主要由於10月成交暢旺，全月累錄28宗成交，筍盤被消化，令交投略為放緩，現時買家入市意欲仍見理想，相信減息效應下，11月買家入市步伐會加快。