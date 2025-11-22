新世界佐敦瑧爾加推33伙 折實入場費524.4萬元 平均呎價22857元
新世界（0017）加推位於佐敦廣東道新盤項目瑧爾33伙，最高折扣維持20%，折實售價由524.4萬元起，折實平均呎價為22,857元。計及首張價單30伙，項目63伙已全數推出。
新世界指出展銷廳及示範單位今日起開放予公眾參觀，最快會在下周開售。
今日推出的2號價單，包括20伙1房單位﹑2伙1房連天台戶﹑10伙2房梗廚戶﹑1伙2房梗廚連天台戶，大部份單位處於20樓或以上，實用面積介乎249至380平方呎，價單定價介乎655.5萬元至1,271萬元，呎價介乎26,224元至33,447元，平均呎價為28,573元。
計及最高折扣20%，該批33伙單合折實後售價介乎524.4萬至1,016.8萬元，折實呎價介乎20,979元至26,758元，折實平均呎價為22,857元。
