新世界佐敦瑧爾加推33伙　折實入場費524.4萬元　平均呎價22857元

新世界（0017）加推位於佐敦廣東道新盤項目瑧爾33伙，最高折扣維持20%，折實售價由524.4萬元起，折實平均呎價為22,857元。計及首張價單30伙，項目63伙已全數推出。



新世界指出展銷廳及示範單位今日起開放予公眾參觀，最快會在下周開售。

今日推出的2號價單，包括20伙1房單位﹑2伙1房連天台戶﹑10伙2房梗廚戶﹑1伙2房梗廚連天台戶，大部份單位處於20樓或以上，實用面積介乎249至380平方呎，價單定價介乎655.5萬元至1,271萬元，呎價介乎26,224元至33,447元，平均呎價為28,573元。

計及最高折扣20%，該批33伙單合折實後售價介乎524.4萬至1,016.8萬元，折實呎價介乎20,979元至26,758元，折實平均呎價為22,857元。