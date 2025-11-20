新世界佐敦瑧爾首批30伙　折實均價20610元　一房入場費491.7萬

新世界發展（0017）旗下佐敦新盤項目瑧爾今日（20日）公布首張價單，首批涉及30伙，折實平均呎價為20,610元，總值約1.91億元。



首批30伙，戶型涵蓋14伙一房單位及16伙兩房，價單售價614.7萬元至988.6萬元，扣除20%折除優惠，折實售價則由約491.7萬元至790.8萬元，折實呎價由19,284元至24,382元。



入場一房單位屬第3樓A室，實用面積250平方呎，扣除20%折扣後，折實價491.7萬元，折實呎價為19,668元。

入場兩房連梗廚單位屬第3樓B室，實用面積380平方呎，扣除20%折扣後，折實價732.8萬元，折實呎價為19,284元；入場兩房連開放式廚單位屬第3樓C室，實用面積336平方呎，扣除20%折扣後，折實價687.2萬元，折實呎價為20,452元。

同區高臨2024年推52伙 折實呎價19,388元

參考同區近年新盤開價，高臨於2024年4月推出，首批提供52伙，折實平均呎價為19,388元，另本木於2020年10月推出，首批提供50伙，折實平均呎價為23,928元。

而鄰近旺角區ONE SOHO於2021年4月推出，首批提供68伙，折實平均呎價為21,538元；千望於2021年4月推出，首批提供30伙，折實平均呎價為22,544元；雋薈 於2021年12月推出，首批提供70伙，折實平均呎價為24,179元。

↓↓瑧爾18樓B室示範單位↓↓

全盤提供63伙

項目全盤提供63伙，包括57伙標準單位，以及6伙特色單位，全屬一至兩房戶，包括1房連開放式廚房、2房連開放式廚房及2房連梗廚，實用面積由212至380平方呎。

按戶型劃分，兩房戶設有兩款戶型，包括380平方呎的兩房連梗廚，另一款則為336平方呎的兩房連開放式廚房。至於一房則屬連開放式廚房設計，實用面積249至 259 平方呎，而特色單位實用面積則為212至380平方呎。