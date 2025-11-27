宏福苑大火｜DOUBLE COAST III原定最快周內開價　銷售部署將順延

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST III 早前預告，最快本周公佈首張價單涉約105伙，期望於12月發售。發展商今日（27日）表示，項目銷售部署將稍作順延，並會密切留意情況，會在適時公布最新消息。



設2座住宅大樓 屬全新海景高座

DOUBLE COAST III於上周五（21日）公佈樓書，全盤涉及525伙。項目設2座住宅大樓，當中第1A及1B座屬高座，共提供525伙，實用面積249至1,373平方呎，涵蓋開放式至三房套及儲物房，設天際特色戶及平台特色戶。主打一房至兩房佔逾八成，全盤大部分單位屬500平方呎以下。

主打一房至兩房佔逾八成

當中開放式戶共33伙，實用面積249平方呎；一房共165伙，實用面積311至340平方呎；兩房共259伙， 實用面積414至518平方呎；三房共63伙， 實用面積641及696平方呎。

至於項目設4伙平台特色戶， 實用面積292至641平方呎，另設一伙實用面積1,373平方呎的天際特色戶，屬四房雙套連工作間及洗手間。