宏福苑五級火｜信和：撥款2000萬支援賑災、提供160間免費客房

大埔居屋屋苑宏福苑於周三（26日）發生五級大火，奪去多條人命，並且有多名居民受影響。信和集團表示，將撥款2,000萬元支援賑災，以及預備共160間客房提供免費住宿。



撥款2000萬支援賑災

信和集團指，信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，為有需要居民提供免費住宿。

另又表示，已因應居民需求速備妥各類生活物資並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日下午集團亦有義工前往大埔聖公會教主堂社會服務中心派餐盒及熱湯。

↓↓大埔宏福苑發生五級火↓↓