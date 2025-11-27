宏福苑五級火｜信和：撥款2000萬支援賑災、提供160間免費客房
撰文：黃祐樺
出版：更新：
大埔居屋屋苑宏福苑於周三（26日）發生五級大火，奪去多條人命，並且有多名居民受影響。信和集團表示，將撥款2,000萬元支援賑災，以及預備共160間客房提供免費住宿。
撥款2000萬支援賑災
信和集團指，信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，為有需要居民提供免費住宿。
另又表示，已因應居民需求速備妥各類生活物資並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日下午集團亦有義工前往大埔聖公會教主堂社會服務中心派餐盒及熱湯。
↓↓大埔宏福苑發生五級火↓↓
宏福苑五級火｜李兆基基金會捐3000萬元 用於緊急救援及過渡安置宏福苑五級火｜傳屋苑綜合保險由中國太平承保 曾瀉逾8%宏福苑五級火｜昨捐物資今捐2000萬 周大福：盼助災民渡難關宏福苑大火｜李嘉誠基金會撥3千萬設援助基金 另撥5千萬重建社區宏福苑大火｜周大福捐2千萬 李嘉誠基金會捐3千萬【持更】宏福苑五級火｜油塘新盤柏景峰明日次輪銷售順延 涉150伙宏福苑五級火｜佐敦新盤瑧爾明日首輪銷售順延 涉63伙