宏福苑五級火｜長沙灣納米盤幸薈明日銷售將順延　涉61伙

大埔宏福苑於周三（26日）發生五級奪命大火，迄今死亡人數已達到94人。再有發展商決定順延新盤銷售。



由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣幸薈（SOYO SQUARE）原定明日（29日）推出合共61伙，包括價單單位60伙，以及招標1伙平台特色單位。發展商表示，明日樓盤銷售將會順延，稍後將更新銷售安排，更新銷售日期容後公布。



60伙價單單位 入場費288.3萬

原定推出的60伙價單單位中，44伙為開放式單位戶型、14伙為兩房（開放式廚房）戶型單位，2伙連天台特色單位，實用面積由177至309平方呎，扣除最高12%折扣後，折實售價288.3萬至606.5萬元，折實呎價為14,928至22,000元。當中有35個單位折實樓價低於400萬元。

幸薈平台戶面積135呎 細過私家車位面積

幸薈由住宅及基座商舖組成，合共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位。

按戶型劃分，開放式單位共68伙，實用面積177至237平方呎；兩房戶佔17伙，實用面積309平方呎 ；而特色戶佔10伙，實用面積135至309平方呎。

↓↓幸薈22樓A室↓↓