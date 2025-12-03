美聯：首11個月一手成交累計1892億、創4年新高　啟德區成吸金王

美聯物業今日（3日）發表報告指，今年首11個月一手成交金額累計約1,892億元，已超越去年全年水平，並創4年新高。當中啟德區錄2,155宗一手成交，屬全港之最，該區亦合共錄逾300億元的一手成交，同時是最多5,000萬成交的地方。



啟德區一手成交金額逾300億

美聯物業分析師岑頌謙指出，根據《一手住宅物業銷售資訊網》的地區劃分，啟德區新盤吸金能力冠絕全港，成交金額已超過300億元。區內天瀧、澐璟、天璽．天、啟德海灣、THE HENLEY、維港．灣畔、維港．雙鑽、柏蔚森、DOUBLE COAST合共已錄約269.1億元。值得留意，期內啟德區一手成交量高達2,155宗，亦是全港一手成交宗數最多的地區，今年該區一手「量額」均位居榜首。

至於吸金力排第二位的是香港仔及鴨脷洲（包括黃竹坑），今年首11個月一手成交金額錄約241.8億元，區內黃竹坑站的滶晨、海盈山、BLUE COAST、以及鴨脷洲凱玥合共錄約223.5億元，成為帶動區內吸金的動力來源。

啟德最多逾5000萬成交

岑頌謙續稱，上述吸金力位列首兩位的啟德區與香港仔及鴨脷洲（包括黃竹坑）)區，除了該區一手市場受歡迎外，大額豪宅成交亦成為重要推動力，今年首11個月啟德區錄86宗逾5,000萬元一手成交，穩居榜首；同期香港仔及鴨脷洲（包括黃竹坑）區亦錄68宗，排第二位。可見上述兩區成為今年吸金的雙核心地帶，大額豪宅成交為其中動力來源。