凱旋門「天際獨立屋」3.15億登記易手 較2014年買入價低四成
曾經是亞洲最貴分層單位的尖沙咀九龍站凱旋門摩天閣「天際獨立屋」，最新以3.15億元登記易手，較2014年買入價5.288億元，帳面大幅低約2.138億元或40%。不過據當區地產代理消息，上述「天際獨立屋」未有推出市場放盤，現由業主自住，不排除上述成交為內部轉讓。
上述單位包括凱旋門摩天閣77樓A室「天際獨立屋」，以及同層77樓B及C室共三伙，總實用面積6,124平方呎，還有私人天台泳池800平方呎。資料顯示，該單位在11月25日以3.15億元登記易手，新買家為一家非本地註冊公司CIMA HERITAGE LIMITED，未知背後實際背景身份。是次單位登記易手所涉及稅款約1,338.75萬元。
2014年買入價5.288億
值得留意，上述單位原業主為一名姓陳的人士，在2014年9月份以5.288億元買入該單位，成交呎價86,345元，登上九龍豪宅之巔寶座。以最新登記作價3.15億元計算，單位帳面大幅低約2.138億元或40%，成交呎價降至51,437元。
代理：「天際獨立屋」未有放盤、現由業主自住
過往多次轉手、曾涉「磁帶大王」陳秉志大額貸款
翻查更早期的成交紀錄，上述「天際獨立屋」最早於2007年以約1.67億元沽出，其後在2011年2月以3.4488億元易手予一名80後惠州少婦，而在2013年8月份向「磁帶大王」陳秉志借貸6,000萬元人民幣及1.8億元港元，合共2.4億元。不過其後市場一度傳出惠州少婦財困，令天際屋淪為銀主盤，再於2014年9月以5.288億元轉手。
