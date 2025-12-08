周末新盤錄66伙按周跌7% 　緹外2.25億沽逾4000呎大宅

過去兩日（6日、7日）新盤市場共錄得約66伙成交，較上周的71宗跌約7%。當中日出康城SEASONS系列連沽7伙，吸金4,607.1萬元。另亦有豪宅成交，當中緹外以2.25億沽逾4,000呎大宅，另藍塘道亦以2.3億沽四房洋房。



日出康城SEASONS系列沽7伙 吸金4607.1萬

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12期「SEASONS」系列亦沽出7伙，吸金4,607.1萬元，涉及為「PARK SEASONS」及「GRAND SEASONS」，屬一房及兩房間隔，實用面積323至457平方呎，成交價由502.3萬至705.6萬元，成交呎價由14,506至15,806元。

當中最貴一伙屬GRAND SEASONS第1B座42樓B室，屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積457平方呎，成交價為705.6萬元，呎價15,440元。

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12期。

啟德海灣沽6伙 套現逾5600萬

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣連沽6伙，套現逾5,600萬元，涉及4伙一房及2伙三房。當中，第2A座8樓A室，實用面積771平方呎，屬三房套連儲物室間隔，成交價1,665.8萬元，呎價約21,606元。

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣。

緹外2.25億沽逾4000呎大宅

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」，最新以2.25億沽出第6座3樓B室分層大宅連兩個車位，呎價51,939元，該單位實用面積為4,332平方呎，屬四房四套房連兩間工人房間隔。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」。

恒隆藍塘道四房洋房2.3億沽

恒隆地產（0101）旗下跑馬地藍塘道23至39號豪宅項目，亦以招標形式沽33A洋房，面積為4,571平方呎，四房四套間隔，另設有1,344平方呎的平台及393平方呎庭園，成交價約2.3億元，成交呎價約49,853元。