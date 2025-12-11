西沙SIERRA SEA 2A期戶型曝光　主打一房及兩房　最大三房810呎

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA，今日（11日）公布戶型詳情，合共727伙，實用面積介乎約300至810平方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打一房及兩房。



項目2A期由4座大樓組成，分別爲Coral Avenue 1座、2座、3座及5座，採一字形橫排式布局。2A期合共727伙，實用面積由約300至810平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打的一房及兩房單位佔整體逾七成，另設有連花園或天台的特色單位。

一房及兩房採開放式廚房 三房均為梗廚套房

當中一房及兩房單位均採開放式廚房設計，一房戶實用面積約300平方呎，兩房戶實用面積約410至470平方呎，另提供兩房連儲物室戶，實用面積約510平方呎。

而三房單位均採套房梗廚設計，三房連儲物室戶實用面積約650平方呎，三房連工作間戶實用面積則約700至810平方呎。

左起：新地代理總經理胡致遠，新地副董事總經理雷霆。（發展商提供）

新地雷霆：西沙為新地歷來最大型私宅項目

新地副董事總經理雷霆表示，西沙大型住宅發展項目規劃細緻，並作為新地歷來最大型私人住宅項目，配合大型度假式園林會所，集多項優勢於一身。