聯儲局減息｜中原陳永傑：P可減空間有限　本港HIBOR 有望下調

美國聯儲局於周四（11日）凌晨公布議息結果，一如市場人士預期，當局再次減息0.25厘，為連續3次減息。雖然當局再次將利率下調，但是本港銀行卻選擇按兵不動，其中作為龍頭銀行的滙豐，宣布最優惠利率（P）維持在5厘。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港最優惠利率已返回加息前水平，可減空間有限，主要銀行亦已宣佈最優惠利率維持5%不變。惟是次聯儲局同時宣怖將購買400億美元國債，並且維持數月，於資金充裕情況下，香港HIBOR 有望下調，按揭利率亦有機會因而下跌。



減息疊加買債 資金推向物業市場

香港樓價於第四季確認見底回升，全年樓價暫錄4%升幅。陳永傑指，受惠於聯儲局於9月份開展減息周期，加上美元貶值，資金湧向實物資產，樓價得到支持並反彈回升。中原地產統計顯示，以按息3.25厘計算，9月份有75%指標屋苑「供平過租」，相信今次疊加美國聯儲局買債，會進一步將資金推向物業市場。

料明年樓價追落後可升15%

陳永傑指，聯儲局由上次議息停縮表，到今次恢復買債，市場形容為「鷹式減息」，旨在維持利率的穩定性，但陳相信此舉對環球資金亦帶來信心。事實上，過去一年中國人民銀行亦多次減息降準，陳永傑預料，多國央行放水，加速資金流轉，對經濟以至樓市都帶來刺激作用。香港樓價距離歷史高位仍有25%距離，在眾多利好因素支持下，明年香港樓價將追落後，料2026年可有15%升幅。