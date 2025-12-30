招商局商業房地產基金2.06億購柯士甸路酒店　客房平均作價710萬

招商局商業房地產投資信託基金（1503）以2.0595億元收購尖沙咀柯士甸路2號Hmlet Austin Avenue酒店（現稱Habyt Austin Avenue）。該酒店提供29間客房，以最新成交價計算，平均每間客房作價約710萬元。



上述柯士甸路2號Hmlet Austin Avenue酒店所在地盤佔地約1,913平方呎，總樓面面積23,617平方呎，提供29間客房，以總樓面計算，成交呎價8,720元。

符合增長策略、長期提升收入與基金分派穩定性

招商局商業房地產投資信託基金指出，該酒店於2025年11月10日的評估價值為2.13億元，因此，酒店購買價較評估價值折讓約3.3%。又指此項交易符合招商局商業房託基金的增長策略。收購新資產類別將進一步豐富招商局商業房託基金的投資組合，並長期提升其收入與每基金單位分派的穩定性。

擬改建學生宿舍涉85個床位

招商局又指出，鑒於酒店管理協議將於2026年4月30日起終止，管理人計劃將柯士甸路酒店改建為有85個床位的學生宿舍，增加床位數量。低樓層區域將改造成共享生活空間，例如休息室與健身中心。

管理人將柯士甸路酒店改建為學生宿舍的理由為滿足非本地學生激增的需求，並增加香港專上教育機構毗鄰市區內供應有限的學生宿舍。在制定這項將柯士甸路酒店改建為學生宿舍的業務策略時，管理人已進行市場調查、研究及測量，包括問卷調查、與學生宿舍營運專家面談，以及外部顧問的意見。

目標2026年8月前完成改建工程

管理人相信，柯士甸路酒店改建後，將能逐步實現更穩健的入住率及提升營運效率。管理人目前目標於2026年8月前完成改建工程並投入營運學生宿舍，以配合2026/27學年的招生安排。此時間表仍屬暫定性質，可能因改建工程涉及的政府及監管審批而有所變動。