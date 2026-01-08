佐敦谷彩興路住宅地16.1億批出　美聯：地價合符市場預期

佐敦谷彩興路中小型住宅地皮以16.1億元批出信置（0083）夥鷹君（0041）合組財團，每呎樓面地價4,339元。美聯測量師行董事林子彬表示，地皮獲多間大型發展商參與競投投，並成功批出，地價亦合符市場預期。



美聯測量師行董事林子彬表示，是次批出的佐敦谷住宅項目由於坐落發展成熟的九龍市區，加上發展規模適中，發展潛力不俗，最後獲多間大型發展商參與競投，並成功批出，地價亦合符市場預期。是次招標反應理想，加上近期樓市氣氛向好，料市場對後市信心持續改善，日後推出的優質地皮亦會受發展商歡迎。

林子彬指出，是次九龍佐敦谷彩興路地皮估計可建樓面面積約371,035平方呎，項目位處市區，社區配套成熟，附近更設多間學校，而且項目位處半山，環境旺中帶靜，料景觀開揚，故屬優質地皮。此外，日後居民出入及前往鄰近港鐵站約十多分鐘步程或需接駁交通，發展商需興建社福機構設施。

是次項目發展規模適中，將適合用作興建中小型單位，並以提供一房或兩房戶型為主，以及少量細三房戶，滿足目前上車用家及小家庭客需求。項目落成後，景觀料以山景及開揚景為主。